Российская "женщина-паук" не смогла установить мировой рекорд на Олимпиаде

Настоящей драмой завершилась попытка российской скалолазки Юлии Каплиной установить мировой рекорд на Олимпиаде в Токио, сообщает zakon.kz.

Стоит отметить, что на Олимпийских играх впервые проводятся соревнования по скалолазанию.

Спортсменка участвовала в многоборье, в лазании на скорость. По итогам первой попытки россиянка заняла пятое место, во второй раз она шла на мировой рекорд, однако не смогла дотянуться до кнопки, фиксирующей финиш, и сорвалась, - говорится в сообщении РБК.

???? Обидно до слез. Наша мировая рекордсменка в лазании на скорость Юлия Каплина сорвалась ????



Вице-чемпионка мира спускалась рыдая. В коронном виде она стала пятой. Впереди - боулдеринг. Поддерживаем Юлю на канале Матч! Страна ???? pic.twitter.com/x8zYJU4nNL - Матч ТВ (@MatchTV) August 4, 2021

Несмотря на неудачу, спортсменка продолжит выступление в других видах многоборья, ей предстоит участвовать в боулдеринге и лиде.

Юлии Каплиной принадлежит действующий мировой рекорд среди женщин, который она установила на чемпионате Европы в 2020 году. Помимо этого спортсменка является двукратным призером чемпионатов мира. В 2012 году она выиграла серебряную медаль, а в 2016 - бронзовую.

Кроме того, в прессе Юлию Каплину уже окрестили русской "женщиной-пауком".

Так близко и так далеко… Первые Олимпийские игры по скалолазанию для меня закончились. Спасибо всем за поддержку!!! Вы самые лучшие! - написала спортсменка на странице в Instagram.