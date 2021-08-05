Экс-премьер-министра Темира Сариева арестовали в Кыргызстане

Бывшего премьер-министра Кыргызстана заключили под стражу, передает zakon.kz.

Решением Первомайского районного суда Бишкека избрана мера пресечения.

Как сообщает ИА"24.kg", он водворен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана на два месяца, до 30 сентября.

Сариев был задержан по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения "Кумтор".

Мы не согласны с решением суда. Оно абсолютно абсурдное. Предъявленные обвинения абсурдные. Они ничем не подкреплены и не соответствуют нормам УПК КР. Мы обжалуем решение в вышестоящих органах, - сообщил адвокат Тимур Султанов.

Бывший премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев задержан 3 августа ГКНБ.

По информации пресс-службы ведомства, следствием установлено, что, будучи министром экономики и одновременно являясь председателем соответствующей госкомиссии, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате чего государству был причинен колоссальный ущерб.

На два месяца водворены в СИЗО ГКНБ бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Их сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов - Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он полетит лечиться за рубеж.

В Бишкек прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу "Кумтора".

Бывший президент Кыргызстана высказался по поводу участия нынешнего главы Министерства экономики и финансов Акылбека Жапарова в разработке соглашений по проекту "Кумтор".

Соглашение 2003-2004 годов критикуется и Акылбеком Жапаровым. Я хочу сказать, что при подготовке этого соглашения была создана комиссия, в которую входили министры, депутаты. Ключевую роль тогда в ней играл Акылбек Жапаров - нынешний председатель депутатской комиссии по "Кумтору", - рассказал ранее Аскар Акаев.