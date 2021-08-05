В Нур-Султане вынесен приговор по делу о смерти подростка в колодце

Суд Нур-Султана вынес приговор по делу о смерти 13-летнего подростка в колодце. Начальника участка, который допустил, что люк был открыт, признали виновным в смерти по неосторожности, передает zakon.kz.

Телеканал "Астана" сообщает, что в 2019 году Багдаулет Омирхан провалился в открытый канализационный колодец в жилом массиве "Железнодорожный". Мальчик пролежал там несколько суток. Его искали полицейские и сотни волонтеров. Но когда нашли, ребенок был уже мертв.

Накануне, 4 августа, суд признал виновным в смерти по неосторожности начальника участка.

Суд приговорил Власенко Владимира Валентиновича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного по части первой статьи 104 УК РК ("Причинение смерти по неосторожности"). И на основании пункта 2 части статьи 71 УК РК освободить его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности обвинительного приговора, - сказал судья Убайдулла Кошанов.

По решению суда Владимир Власенко должен будет выплатить матери погибшего ребенка 4 млн тенге. Еще 6 млн морального ущерба должна заплатить компания "Астана Су Арнасы".

Мать погибшего не согласна с приговором. Она хотела, чтобы виновные сели в тюрьму. Также она просила выплатить моральный ущерб в размере 50 млн.

С приговором я не согласна целиком и полностью. Судья вынес незаконный приговор, он в первый же день слушания мне лично и моему адвокату показался грубым, обрывал нас всегда во время процесса. Ни целиком и полностью нам разрешал задавать вопросы, и бывали моменты, что он торопился очень. Он как будто был готов вынести приговор в первый же день слушания, - сказала Перизат Чиникбаева.

Теперь мама Багдаулета намерена обжаловать приговор. У нее на это есть 15 дней.