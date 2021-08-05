Курс доллара продолжает расти

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 424,94 тенге (+0,91), передает zakon.kz.

Еще более существенно вырос курс рубля.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 424,7-426,1 тенге, евро – 503,1-505,1 тенге, рос. рубль - 5,82-5,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 5 августа.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,37%, составив $68,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре увеличились на 0,30% — до $70,59 за баррель.