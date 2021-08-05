В Акмолинской области полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении убийства, сообщает zakon.kz.

Разыскивается подозреваемый в совершении убийства Назмиев Руслан Ринатович, 12.11.1993 г.р., гражданин Российской Федерации, уроженец города Есиль Акмолинской области. По национальности - татарин, ранее судимый, - сообщили в ДП области.

Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, лицо овальное, смуглое, глаза большие, карие, нос прямой, волосы темные, короткие.



Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(7162)29-10-09, 29-11-14, 87761106565, либо 102.