В правила национального конкурса "Мерейлі отбасы" внесли изменения

5 августа 2021, 11:56
Фото: zakon.kz

Министерство информации и общественного развития подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения и дополнения в Правила проведения национального конкурса "Мерейлі отбасы" (Счастливая семья), сообщает zakon.kz.

Как уточняется, заявка для участия в конкурсе подается на бумажном или электронном носителях в районную (городскую) комиссию ежегодно в течение месяца со дня публичного объявления о начале конкурса.

Для участия в конкурсе нужно приложить документы:

  • копии документов, удостоверяющих личность родителей (опекунов, попечителей), копий свидетельств о рождении детей;
  • копии выписки из решения местного уполномоченного органа об установлении над несовершеннолетним ребенком опеки (попечительства) – для приемных (опекунских) семей;
  • копии свидетельства о заключении брака;
  • копии свидетельства о смерти, в случае смерти одного из родителей (при наличии);
  • копии документов, свидетельствующих о наличии поощрений за воспитание детей, поощрений за определенные успехи;
  • рекомендательные письма от юридических или физических лиц (не менее двух);
  • копии документов, подтверждающих трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения членов семьи;
  • копии документов, подтверждающих участие в общественно-полезной деятельности (волонтерство, благотворительность, меценатство, наставничество);
  • согласие на сбор и обработку персональных данных.

Копии представляемых документов заверяются председателем комиссии на основании предъявленных семьями оригиналов.

При представлении неполного пакета документов комиссия в течение двух рабочих дней со дня представления заявки направляет уведомление семье, изъявившей желание принять участие в конкурсе о необходимости приведения заявки в соответствие с требованиями.

Семья, изъявившая желание принять участие в конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления представляет отсутствующие документы в районную комиссию на бумажном или электронном носителе.

Если же в указанный срок документы не будут приведены в порядок, то семья получит мотивированный отказ на участие в конкурсе.

После чего комиссия в срок не более 15 рабочих дней с момента завершения приема заявок для участия в конкурсе осуществляет всестороннюю проверку полученной информации, проводит отбор и определяет две семьи для рассмотрения областными (городов республиканского значения, столицы) комиссиями.

Решение районной (городской) комиссии оформляется протоколом, в котором указываются две семьи, прошедшие районный (городской) этап конкурсного отбора и семьи, не прошедшие этот этап конкурсного отбора с указанием причин.

Затем областные (городов республиканского значения, столицы) комиссии не более 15 рабочих дней с момента получения заявок из районных или городских комиссий при необходимости осуществляют дополнительную проверку представленных заявок, проводят отбор и определяют одну семью – победителя.

Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается победитель конкурса и семьи, не признанные победителями с указанием причин.

Областная (городов республиканского значения, столицы) комиссия направляет уведомление с проектом протокола и обоснованием на электронные адреса семей, изъявивших желание принять участие в конкурсе, указанных в заявках в срок не позднее трех рабочих дней до подписания протокола.

Кроме того, вносятся изменения и дополнения в правила присуждения Государственной молодежной премии "Дарын".

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 19 августа.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?