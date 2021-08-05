В правила национального конкурса "Мерейлі отбасы" внесли изменения

Министерство информации и общественного развития подготовило проект постановления Правительства РК, которым вносятся изменения и дополнения в Правила проведения национального конкурса "Мерейлі отбасы" (Счастливая семья), сообщает zakon.kz.
Как уточняется, заявка для участия в конкурсе подается на бумажном или электронном носителях в районную (городскую) комиссию ежегодно в течение месяца со дня публичного объявления о начале конкурса.
Для участия в конкурсе нужно приложить документы:
Копии представляемых документов заверяются председателем комиссии на основании предъявленных семьями оригиналов.
При представлении неполного пакета документов комиссия в течение двух рабочих дней со дня представления заявки направляет уведомление семье, изъявившей желание принять участие в конкурсе о необходимости приведения заявки в соответствие с требованиями.
Семья, изъявившая желание принять участие в конкурсе, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления представляет отсутствующие документы в районную комиссию на бумажном или электронном носителе.
Если же в указанный срок документы не будут приведены в порядок, то семья получит мотивированный отказ на участие в конкурсе.
После чего комиссия в срок не более 15 рабочих дней с момента завершения приема заявок для участия в конкурсе осуществляет всестороннюю проверку полученной информации, проводит отбор и определяет две семьи для рассмотрения областными (городов республиканского значения, столицы) комиссиями.
Решение районной (городской) комиссии оформляется протоколом, в котором указываются две семьи, прошедшие районный (городской) этап конкурсного отбора и семьи, не прошедшие этот этап конкурсного отбора с указанием причин.
Затем областные (городов республиканского значения, столицы) комиссии не более 15 рабочих дней с момента получения заявок из районных или городских комиссий при необходимости осуществляют дополнительную проверку представленных заявок, проводят отбор и определяют одну семью – победителя.
Решение комиссии оформляется протоколом, в котором указывается победитель конкурса и семьи, не признанные победителями с указанием причин.
Областная (городов республиканского значения, столицы) комиссия направляет уведомление с проектом протокола и обоснованием на электронные адреса семей, изъявивших желание принять участие в конкурсе, указанных в заявках в срок не позднее трех рабочих дней до подписания протокола.
Кроме того, вносятся изменения и дополнения в правила присуждения Государственной молодежной премии "Дарын".
Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 19 августа.
Хотите быть в курсе важных новостей?