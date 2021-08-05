Сколько длится острый период COVID-19

Сколько длится острый период инфекции COVID-19 и от чего зависит ее продолжительность, сообщает zakon.kz.

Эпидемиологи выяснили, что заразившиеся COVID-19 нового типа выделяют вирус в среднем 11 дней. Об этом рассказала РИА Новости замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Длительность острого периода инфекции COVID-19 колеблется в пределах от 11 до 28 дней и в среднем составляет 18-19 дней. Средняя продолжительность выделения вируса - 11 дней, – сообщила эпидемиолог.

Кроме того, в понятии "длительность болезни" нужно различать продолжительность острого периода, включая период от момента появления первых симптомов до купирования острых проявлений инфекции, а также продолжительность периода восстановления, который может занимать до нескольких месяцев.

Что касается периода восстановления, то он может составлять до нескольких месяцев. Этот срок зависит в первую очередь от наличия у пациента других заболеваний, его возраста, а также тяжести инфекции.