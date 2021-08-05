Olimpbet застрахует ставку до 10 000 тенге

Ведущие европейские чемпионаты возвращаются, а вместе с ними наступает время топового клубного футбола и ставок на лучшие команды мира. К старту топ-лиг букмекерская контора Olimpbet запускает акцию для новых клиентов и страхует первую ставку до 10 000 тенге.
Предложение действует с 1 по 30 августа.
Как застраховать ставку
- Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении и введите промокод WIN10K
- Пройдите процедуру идентификации и пополните игровой счет
- Сделайте первую ставку на любое событие
Если ваша ставка окажется неудачной, Olimpbet вернет проигранную сумму в виде бонуса. Автоматически застрахуется ставка до 10 000 тенге.
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