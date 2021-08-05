Olimpbet застрахует ставку до 10 000 тенге

Ведущие европейские чемпионаты возвращаются, а вместе с ними наступает время топового клубного футбола и ставок на лучшие команды мира. К старту топ-лиг букмекерская контора Olimpbet запускает акцию для новых клиентов и страхует первую ставку до 10 000 тенге.

Предложение действует с 1 по 30 августа.

Как застраховать ставку

- Зарегистрируйтесь на сайте или в приложении и введите промокод WIN10K

- Пройдите процедуру идентификации и пополните игровой счет

- Сделайте первую ставку на любое событие

Если ваша ставка окажется неудачной, Olimpbet вернет проигранную сумму в виде бонуса. Автоматически застрахуется ставка до 10 000 тенге.