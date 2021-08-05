Кто приравнен к госслужащим и должен представлять декларацию о доходах

Первый этап всеобщего декларирования начался с 1 января 2021 года. На данном этапе обязательства по представлению декларации возникают у государственных служащих, лиц, приравненных к ним, а также у супругов указанных лиц. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.
В КГД пояснили понятие термина "лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций", закрепленного в статье 1 закона "О противодействии коррупции".
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Следует отметить, что срок представления декларации на бумажном носителе истек 15 июля 2021 года. Поэтому напоминаем, что крайний срок представления декларации в электронном виде истекает 15 сентября 2021 года, - сказали в КГД.
На сегодняшний день декларацию об активах и обязательствах предоставили 465,4 тыс. человек, что составляет 96,7% от общего числа декларируемых.
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