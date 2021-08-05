Чиновников из акимата Тараза оштрафовали за взятку в 200 тыс. тенге

Несколько должностных лиц акимата города Тараз привлекли к административной ответственности за то, что они получили деньги от предпринимателя, разрешив ему работать в карантин, сообщает zakon.kz.
Приговором суда №2 города Тараз осуждены:
Избасаров и Суюнбеков подозревались в завладении путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору денежными средствами администратора развлекательного центра "KIDS Park" Чилдебаева Б.М. в общей сумме 200 тыс. тенге за беспрепятственную работу комплекса во время карантина и непринятие мер по привлечению к административной ответственности по факту нарушения карантинного режима. пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
Чилдебаев подозревался в даче взятки в общей сумме 200 тыс. тенге указанным должностным лицам акимата города Тараз.
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