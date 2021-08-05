Может, вы Лозанбек? - Юрий Лоза вспомнил, как жил в Казахстане

Известного российского поэта-песенника и композитора Юрия Лозу пригласили в популярное шоу "Что было дальше?". На съемках он рассказал, как жил в Казахстане, и попытался вспомнить несколько казахских слов, сообщает zakon.kz.

Во время передачи Юрий Лоза упомянул, что прожил в Казахстане 15 лет. Комик Алексей Щербаков тут же спросил его:

Юрий, вы казах?

Соведущий Нурлан Сабуров подхватил тему и показал на свое лицо и на лицо гостя:

Видишь, один в один!

Щербаков не унимался:

Может, вы Лозанбек?

Юрий отметил, что помнит несколько казахских слов, и произнес: "Азик тулик", чем вызвал приступ хохота у Сабурова.

"Курметты жолдастар", - добавил Лоза и сам перевел: "Дорогие товарищи".

"Что было дальше?" - русскоязычное юмористическое интернет-шоу, выходящее на YouTube-канале LABELCOM.