Volkswagen вылетел с дороги и упал в БАК

ДТП произошло в Алматы. Легковой автомобиль вылетел с дороги и упал в Большой Алматинский канал, сообщает корреспондент zakon.kz.

Volkswagen Polo одной из каршеринговых компаний Алматы двигался в северном направлении по улице Ангарская.

По словам водителя, на повороте у автомобиля отказали тормоза. Удержать авто на дороге водитель не смог. Машина вылетела на тротуар, ударилась об дерево, после чего упала в Большой Алматинский канал, где, к счастью, не было воды.

Очевидцы вызвали полицию и скорую. Помощь никому из пострадавших не понадобилась. Два молодых парня - водитель и пассажир - отделались испугом.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.