Известная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова объявила о возможном завершении карьеры, сообщает zakon.kz.
Об этом она написала в Instagram.
Я счастлива, что моя спортивная карьера пришлась на то же самое время, когда в секторе выступали замечательные девчонки @olga_saladukha @triplecibarguen. Ольга Рыпакова
Я хочу пожелать им дальнейших успехов, чтобы все их планы и мечты стали реальностью, чтобы эмоции были такими же головокружительными, как во время тройного прыжка. Чтобы в жизни всегда были взлеты и успехи! И никаких падений!!! Ольга Рыпакова
30 июля в Токио в рамках Олимпийских игр Рыпакова в лучшей попытке показала 13,69 м, однако этого не хватило для выхода в финальную стадию.
Всего в активе Рыпаковой три олимпийские медали: "золото" ОИ-2012, "серебро" ОИ-2008 и "бронза" ОИ-2016.
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