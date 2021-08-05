Известная казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова объявила о возможном завершении карьеры, сообщает zakon.kz.

Об этом она написала в Instagram.

Я счастлива, что моя спортивная карьера пришлась на то же самое время, когда в секторе выступали замечательные девчонки @olga_saladukha @triplecibarguen. Ольга Рыпакова

Она добавила, что для них игры в Токио были заключительными в карьере, что она очень их любит и уважает. Не только и не столько, как соперниц, но и как близких по духу людей.

Я хочу пожелать им дальнейших успехов, чтобы все их планы и мечты стали реальностью, чтобы эмоции были такими же головокружительными, как во время тройного прыжка. Чтобы в жизни всегда были взлеты и успехи! И никаких падений!!! Ольга Рыпакова

30 июля в Токио в рамках Олимпийских игр Рыпакова в лучшей попытке показала 13,69 м, однако этого не хватило для выхода в финальную стадию.

Всего в активе Рыпаковой три олимпийские медали: "золото" ОИ-2012, "серебро" ОИ-2008 и "бронза" ОИ-2016.