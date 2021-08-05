"Кайрат" не сумел обыграть "Алашкерт" в Лиге Европы

В матче третьего отборочного раунда Лиги Европы алматинский "Кайрат" встретился дома с армянским "Алашкертом", сообщает zakon.kz.

Встреч завершилась со счетом 0:0.

Алматинцы не сумели реализовать несколько хороших моментов в первом тайме, а на 25-й минуте едва не пропустили в свои ворота, когда гости реализовывали пенальти.

Вторая половина началась с безуспешных атак гостей, затем все снова выровнялось и счет так и остался ничейным — 0:0.

Составы команд:

"Кайрат": Покатилов, Оганесян, Дугалич, Алип, Вороговский, Буранчиев, Поляков, Абикен, Шушеначев, Вагнер Лав, Алыкулов;

"Алашкерт": Чанчаревич, Болевич, Восканян, Тьяго Камета, Кадио Дидье, Джеймс, Хурцидзе, Овсепян, Григорян, Михайлович, Глишич.



