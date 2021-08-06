Продажу билетов на полеты в космос стоимостью $450 000 открыла Virgin Galactic

Компания Virgin Galactic, в экипаже корабля которой осуществил суборбитальный полет миллиардер Ричард Брэнсон, объявила о начале продажи билетов на полеты в космос стоимостью $450 000, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении компании говорится о трех вариантах для потребителей на "частном рынке астронавтики": помимо одного места компания предлагает "семейный пакет" или возможность полного выкупа рейса.

Следующий полет космического корабля Unity запланирован на конец сентября, эта миссия оплачена итальянскими ВВС.

Первые билеты на будущие рейсы в космос, по словам представителей Virgin Galactic, будут распроданы среди тех, кто первыми обратили внимание на предложение.