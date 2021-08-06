Более 300 кошек умерли от неизвестного вируса в Великобритании

В Великобритании 330 кошек погибли от неизвестного вируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Эксперты Королевского ветеринарного колледжа (RVC) считают, что гибель кошек может быть связана с выведенным с рынка кормом для животных бренда Fold Hill Foods. Дело в том, что в некоторых его партиях были обнаружены опасные токсины.

По предварительным данным, после его попадания в организм у животных резко падало количество красных и белых кровяных телец, а также тромбоцитов. Ученые называют такое состояние панцитопенией, оно часто приводит к смертельному исходу. Так, в данном случае смертность кошек составила 63,5%.

По мнению ветеринаров, жертв в ближайшее время станет больше. К тому же истинное их число, скорее всего, выше — многие кошки могли не быть доставлены в ветеринарные клиники. При этом представитель Агентства пищевых стандартов (FSA) Британии подчеркнул, что люди не могут заразиться от кошек этой смертельной инфекцией.

Британское правительство ведет расследование причин вспышки заболевания.