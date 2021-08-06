В Казнете рассылают видео, где мужчина метнул в девушку калькулятор

В Сети появился видеоролик, где мужчина в заведении ругается с девушкой и резко кидает в нее калькулятор, передает zakon.kz.

На видео видно, что стоящий рядом молодой человек пытается успокоить разъяренного мужчину, сдерживая конфликтующих.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали данный инцидент.

Незамедлительно начали проверку. Я связался с коллегами из Кыргызстана, и они подтвердили, что инцидент произошел у них, а нарушитель - гражданин А.А., 1992 года рождения. Мужчину уже нашли и доставили в УВД Октябрьского района Бишкека. замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Проводятся следственные мероприятия по этому делу.