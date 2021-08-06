Волочивший кошку велосипедист объяснил свой поступок

Мужчина, привязавший кошку к велосипеду в Жезказгане, объяснил свой поступок, сообщает zakon.kz.

Полиция установила личность мужчины. Им оказался 51-летний местный житель, который дал показания.

Эта кошка жила в нашем дворе. Она умерла. Я решил ее захоронить подальше от двора. Животное на момент перевозки было уже мертвым примерно сутки. Если люди пережили страдания от моего поступка, я извиняюсь, - приводит его слова Telegram- канал Патриот.

Как отметили в паблике, кошку он успел похоронить в лесу.

Данную неприятную картину видели дети. На видео можно заметить, что вместе с велосипедистом дорогу переходили женщина и ее малолетняя дочь.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Назначены соответствующие экспертизы.

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