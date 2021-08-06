Серийная мошенница обманула жителей Актобе на шесть миллионов тенге

В Актобе 55–летняя женщина, обещая быструю прибыль, обманывала местных жителей. Сумма общего ущерба составляет около шести миллионов тенге, передает zakon.kz.

2 августа в полицию обратился 36-летний житель Актобе, рассказав, что, войдя в доверие, его обманули и завладели деньгами. Личность подозреваемой установлена, - сообщили в ДП Актюбинской области.

По данным полицейских, подозреваемая причастна к восьми аналогичным преступлениям. Общий ущерб составил около 6 млн тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 190 ч. 3 УК РК "Мошенничество".