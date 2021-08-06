Республиканскому центру развития здравоохранения присвоили имя Салидат Каирбековой

Республиканский центр развития здравоохранения официально переименован в Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой, сообщает zakon.kz.

Постановлением правительства РК РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения" переименован в РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой".

РЦРЗ был создан в 1994 году в Алматы как Научный центр медицинских и экономических проблем здравоохранения. Правопреемник Центра - Институт развития здравоохранения - перебазировался в Астану, а в 2011 году путем объединения с Республиканским информационно-аналитическим центром получил название Республиканского центра развития здравоохранения. У истоков важных направлений в деятельности Центра стояла Салидат Каирбекова.

В истории развития системы здравоохранения независимого Казахстана особая роль принадлежит министру здравоохранения РК Салидат Зекеновне Каирбековой. Потомственный врач Салидат Зекеновна прошла все уровни системы здравоохранения РК: от рядового врача-невропатолога до министра здравоохранения Республики Казахстан. Глубокие профессиональные знания, незаурядный талант организатора, лидерство в сочетании с высокими человеческими качествами, как ответственность, чуткость, острота мышления, простота в общении, позволили Салидат Зекеновне создать не только эффективную команду единомышленников, способную решать сложные задачи развития системы здравоохранения РК, но и заслуженно иметь высокий авторитет среди медицинской общественности, - подчеркнул министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой.

Первая женщина-министр здравоохранения Республики Казахстан, государственный и общественный деятель РК, деятель в области здравоохранения, доктор медицинских наук Салидат Каирбекова посвятила свою жизнь служению людям, проделала колоссальную работу в сфере отечественного здравоохранения.

В знак признания особых заслуг в сфере отечественного здравоохранения и в целях увековечения памяти Каирбековой С.З. коллектив РЦРЗ совместно с Советом ветеранов Министерства здравоохранения, а также с представителями медицинской общественности вышли с ходатайством о присвоении Центру имени Салидат Каирбековой. Ведь благодаря заданному Салидат Зекеновной вектору развития Центр стал ведущей организацией в Республике Казахстан по научно-обоснованному анализу, разработке и внедрению передовых инновационных технологий, обеспечению системы мониторинга за функционированием отрасли здравоохранения и состоянием здоровья населения, развитию отраслевой информационной системы и усилению института менеджмента в стране. Трансформация РЦРЗ станет новым этапом развития нашего Центра, - сказал председатель правления РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" Камалжан Надыров.

За время своей работы Центр внес огромный вклад в развитие системы отечественного здравоохранения, участвуя в разработке и сопровождая методологически реализацию государственных программ, дорожных карт, отраслевых проектов и различных нормативно-правовых актов. Также Центр является рабочим органом Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг, рабочим органом Формулярной комиссии, обеспечивая экспертно-аналитическое сопровождение их работы, Национальным координатором по кадровым ресурсам в области здравоохранения.

Центр сотрудничает с международными партнерами, такими как Всемирная организация здравоохранения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США, Международное общество по качеству в здравоохранении, Международный чрезвычайный детский фонд Организации Объединенных Наций, Канадское общество международного здравоохранения, Институт развития индустрии здравоохранения Кореи и мн. др., что подтверждает высокий рейтинг и уникальные возможности для реализации поставленных нами задач.

Центр ставит перед собой новые направления деятельности. Это - создание Центра методологического сопровождения первичной медико-санитарной помощи, Проектного офиса по реализации национальных проектов, Координационного центра по клиническим исследованиям, Отраслевого Центра технологических компетенций. Процесс переименования РЦРЗ не предполагает увеличения дополнительных затрат из государственного бюджета.