Убила любовника подруги - женщину осудили на девять лет

6 августа 2021, 12:03
Фото: zakon.kz

В Костанае женщина за жестокое убийство любовника подруги осуждена на 9 лет, сообщает zakon.kz.

Трагедия произошла 28 апреля 2021 года.

Во время посиделок между мужчиной и его пассией возникла ссора. Увидев слезы подруги, подсудимая не сдержалась и сразу решила проучить ее любовника. Взяв кухонный нож, женщина направилась в спальню, где лежал потерпевший. Замахнувшись ножом, она нанесла один удар в спину мужчины, который оказался для него смертельным, - рассказалиподробности в ДП.

В областном суде уточнили, что вина подсудимой в умышленном убийстве доказана признательными показаниями подсудимой, показаниями свидетелей и исследованными материалами уголовного дела, в том числе заключениями проведенных судебных экспертиз.

Суд назначил наказание за убийство в виде лишения свободы сроком на 9 лет. В счет возмещения морального вреда потерпевшей стороне взыскано 3 млн тенге и материальный ущерб 221 500 тенге, - отметили в ведомстве.


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