В СКО наблюдается рост поголовья скота

В Северо-Казахстанской области с начала года наблюдается рост поголовья скота.

По данным областного акимата, поголовье крупно-рогатого скота увеличилось на 3,5% (495,2 тыс. голов), овец и коз на 3,3% (623 тыс. голов), свиней на 6,2% (249,6 тыс. голов), лошадей на 2% (180,7 тыс. голов).

При этом рост наблюдается как сельхозформированиях, так и в хозяйствах населения области (рост по КРС – 1,6% или 298 тыс. голов, овец и коз на 3% или 540,3 тыс. голов, свиней на 5,1% или 208,8 тыс. голов, лошадей на 0,4% или 127,8 тыс. голов).

Дополнительно в регион из стран Европы и СНГ завезено 2 171 голов молодняка крупно-рогатого скота, - уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что в текущем году ожидаемая численность поголовья животных, входящих в зимовку 2021-2022 года, по области составит порядка 390 тыс. голов КРС, 430 тыс. голов МРС и 134 тыс. голов лошадей (в том числе в хозяйствах населения 230 тыс. голов КРС, 370 тыс. голов МРС и 94 тыс. голов лошадей).

На предстоящий зимний период для обеспечения кормов всех хозяйств области планируется заготовить 850 тыс. тонн сена (в том числе для организованных хозяйств 358 тыс. тонн, хозяйств населения 492 тыс. тонн), 793 тыс. тонн соломы, 765 тыс. тонн фуража, 193,7 тыс. тонн сенажа и 194 тыс. тонн силоса.

При плане 850 тыс. тонн заготовлено 578 тыс. тонн сена или 68%, из них организованными хозяйствами заготовлено 305 тыс. тонн или 85% от потребности (358 тыс. тонн), хозяйствами населения заготовлено 274 тыс. тонн сена или 56% от потребности (492 тыс. тон), - уточнили в ведомстве.

Сенажа при плане 193,7 тыс. тонн заготовлено 76,7 тысяч тонн или 40%, заготовка силоса будет проводиться во второй половине августа.

Для поддержки подсобных и малых семейных хозяйств по фиксированным ценам проводятся ярмарки. На проводимых ярмарках розничные цены на заготавливаемое сено в районах области составляют 15 тыс. тенге за тонну (стоимость 300 кг рулона сена составляет 5-6 тыс. тенге), отрубей от 20 до 45 тыс. тенге, зерноотходов от 40 до 50 тыс. тенге за тонну.

Как отметили в акимате, всего проведено 29 ярмарок с участием 250 хозяйств. Реализовано: сено – 881 тонн, зернофураж – 186 тонн, отрубей – 41,5 тонн.

В районах области созданы оперативные штабы по координации вопросов заготовки и обеспечению кормами, работает 1 163 кормозаготовительных бригад из числа сельских жителей, имеющих необходимую технику и прицепное оборудование для заготовки сена, с вовлечением безработного населения

С руководителями агроформирований, получающими меры государственной поддержки, заключаются меморандумы по реализации населению кормов по сниженным ценам. Многие сельхозпредприятий области обеспечивают население кормами за счет паев и реализуют его по льготной цене для своих сотрудников, а также для пенсионеров и малоимущих лиц.

Дополнительно для кормозаготовки выделен удешевленный ГСМ в объеме 4,7 тысяч тонн.

В целом запас заготавливаемых кормов позволит обеспечить объем в пределах нормативов полноценного рациона для поголовья сельскохозяйственных животных и птиц всех категории хозяйств области.