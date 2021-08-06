Ученые выявили тревожный признак, указывающий на риск скорой смерти

Французские и британские ученые обнаружили тревожный признак, указывающий на риск скорой смерти, передает zakon.kz.

Информация носит ознакомительный характер, необходимо проконсультироваться со специалистом/врачом.

Ученые в ходе исследования Whitehall II, в котором приняли участие 6 тыс. добровольцев, пришли к выводу, что ухудшение двигательной функции в раннем пожилом возрасте (примерно с 65 лет) связано с повышенным риском преждевременной смертности.

Основная цель исследования Whitehall II - изучение влияния поведенческих, биологических и социальных факторов на здоровье в долгосрочной перспективе.

Согласно результатам работы, опубликованной в журнале The BMJ, трудности, которые возникают у человека при вставании со стула или одевании, могут указывать на скорую смерть.

Как сообщается, французские и британские ученые проанализировали данные о здоровье участников в возрасте от 35 до 55 лет.

В период с 2007 по 2016 год они проходили оценку двигательной функции до трех раз, в которую входили показатели скорости ходьбы, силы хвата, времени подъема со стула, а также показатели функционирования в повседневной жизни, например, приготовление пищи, одевание, пользование туалетом. До октября 2019 года ученые регистрировали все случаи смерти, вне зависимости от причины. В итоге было обнаружено, что ослабленная двигательная функция может указывать на скорую смерть. В частности, ученые установили, что падение скорости ходьбы было связано с повышением риском смертности на 22%, силы хвата - на 15%, времени подъема со стула - на 14%, а трудности с повседневной деятельностью - на 30%.

При этом, согласно данным исследования, у умерших участников исследования показатели времени подъема со стула были хуже, чем у выживших, за 10 лет до смерти, трудности в повседневной жизни возникали за четыре года до смерти, а самооценка двигательного функционирования ухудшалась за семь лет до смерти.

Ранее обнаружение изменений в двигательной функции, по мнению специалистов, может помочь предотвращать опасные состояния для сохранения здоровья и жизни пожилых людей.