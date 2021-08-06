Путинцева и Рыбакина вышли в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе

Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Елена Рыбакина вышли в 1/4 финала турнира в Сан-Хосе, сообщает zakon.kz.

В матче второго круга турнира серии WTA 500 встречались Юлия Путинцева, занимающая 35-е место мирового рейтинга, и австралийка Айла Томлянович (50-я строчка в WTA). Игра завершилась победой казахстанки - 3:6, 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа и 33 минуты. За это время Юлия два раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 14 брейк-пойнтов из 16. пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

В четвертьфинале турнира Путинцева встретится с победительницей пары Элизе Мертенс (Бельгия) - Кристина Младенович (Франция).

Вслед за Юлией Путинцевой в четвертьфинал престижного турнира серии WTA 500 вышла и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Во втором круге она в трех сетах переиграла американку с китайскими корнями Клер Лю - 2:6, 6:0, 6:2. За 1 час и 35 минут матча Рыбакина выполнила пять эйсов, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из 10, а Лю три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала два брейка из пяти. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу казахстанки. пресс-служба ФТК

Путевку в полуфинал соревнования Рыбакина оспорит с победительницей матча между американками Дэниэлл Коллинз и Слоан Стивенс.