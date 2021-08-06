Алматинский теолог призвал вакцинироваться

Преподаватель университета Нур-Мубарак, исламовед, теолог Оралхан Сейдманов призвал алматинцев вакцинироваться, передает zakon.kz.
Нельзя ограничиваться тем, что говорит религия. Нужно смотреть на то, что говорит наука. Самый первый аят нашей веры говорит учиться, получать знания. Если наука говорит, что вакцина поможет бороться с болезнью, то, как говорил наш пророк,"Я бы выбрал меньшее зло, чем большую беду, в случае если ко мне придет два зла". (...)
Посоветуйтесь с хорошим специалистом, спросите у него. Тогда ваше мнение изменится. От вакцины есть вред, но если вы столкнетесь с болезнью, то ваш организм сможет с ним бороться, - сказал он на брифинге в РСК.
Ранее в Духовном управлении мусульман Казахстана призвали вакцинироваться, напоминая, что в Исламе нет большей ценности, чем жизнь и здоровье человека.
Специалисты говорят, что вакцинация - самый безопасный и эффективный способ защиты здоровья человека от коронавируса, который сейчас представляет собой глобальную угрозу. А шариат разрешает прививаться при крайней необходимости. Но вакцинация - это личный выбор каждого гражданина. (...) Каждый день от инфекционной болезни из одной семьи умирают по несколько человек. Это указывает на необходимость вакцинации, - говорится в сообщении.
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