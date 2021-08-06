Алматинский теолог призвал вакцинироваться

Преподаватель университета Нур-Мубарак, исламовед, теолог Оралхан Сейдманов призвал алматинцев вакцинироваться, передает zakon.kz.

Посоветуйтесь с хорошим специалистом, спросите у него. Тогда ваше мнение изменится. От вакцины есть вред, но если вы столкнетесь с болезнью, то ваш организм сможет с ним бороться, - сказал он на брифинге в РСК.