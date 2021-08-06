Ведущая "Дома-2" официально развелась со вторым мужем

Московский суд официально расторг брак ведущей реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной и ее второго мужа Курбана Омарова, передает zakon.kz.
Об этом, как пишет 5-tv.ru, сообщил представитель Омарова - адвокат Сергей Бычков.
Суд выслушал доводы сторон. Выслушал представителя истца, выслушал наши доводы. Ксения настаивала на расторжении брака. Курбан, как известно, не возражал, - сказал юрист на выходе из судебного участка, где проходило рассмотрение дела.
В рамках этого заседания имущественные вопросы и опека над детьми не рассматривались.
Как пояснил представитель уже бывшего мужа Бородиной, остальные вопросы являются коммерческой тайной.
У Бородиной двое детей. Старшую дочь Марусю она родила в первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым, за которого вышла замуж 8 августа 2008 года. 4 апреля 2011 года пара развелась. Вторая дочь Теона родилась в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым, с которым телеведущая обручилась 3 июля 2015 года.
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После сообщений о разводе в социальных сетях, ведущая завуалировано подтвердила случившееся.
В Instagram она опубликовала видео с подписью - Freedom.
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