Как отметят 30-летие Независимости Казахстана в ЗКО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2021 год – годом 30-летия Независимости Республики Казахстан. Это хорошая возможность осмыслить наши достижения и определить задачи на будущее. Празднование юбилея должно способствовать укреплению казахстанской государственности и патриотизма.

Как отметил руководитель управления внутренней политики Западно-Казахстанской области Дархан Кадралиев, тематическая линия августа пройдет в регионе под эгидой "Правовые основы независимости. Верховенство права и гражданское общество".

В течение месяца в области планируется проведение свыше 100 мероприятий к 30-летию Независимости страны с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений.

Например, скоро состоится 100-километровый велопробег по трассе Шалкар-Уральск, а также открытый междугородний турнир по бадминтону среди юношей, в котором примут участие юноши из Атырау, Актобе, Актау, Уральска, Аксая и районов. В районах области откроются 11 спортивных и стритворкаут площадок и физкультурно-спортивный комплекс. В г.Уральске будут проведены такие мероприятия, как пляжный волейбол на Кубок города Уральска среди юношей и молодежи, турнир "Өнер барысы" среди работников культуры, среди сотрудников иностранных компаний будет организовано литературное мероприятие, посвященное Дню Абая "Ұлтының ұлы Абайы", а также начнется реализация национального культурного проекта "Dastur trend". Будут проведены фестивали, конкурсы, интервью творческой молодежи, культурные и национальные игры, челленджи в социальных сетях, а также для всех желающих состоятся интеллектуально-познавательные мероприятия и массовые соревнования и турниры. Планируется открытие ряда объектов. К примеру, в г. Уральске через частные инвестиции запланирован ввод в эксплуатацию молочного завода ТОО "Uralsk Trade Company" на 50 рабочих мест и запуск автомойки немецкого бренда "SHRIST" на 12 рабочих мест в ТОО "Уралспецтехника", – отметил Кадралиев.

В августе пройдет цикл мероприятий областного и районного масштаба, таких как, областной конкурс эссе для учителей "Тәуелсіздік-тұғырым", областные соревнования по шахматам, тогызкумалаку, шашкам, волейболу среди ветеранов пенсионного возраста, областной турнир по қазақ күресі в Сырымском районе, посвященный 150-летию выдающегося казахского борца Кажымукана Мунайтпасова.

Также состоится автокинопоказ отечественного кино в областном центре в честь Международного Дня молодежи. Кроме этого, в ближайшее время стартует проект по публикации 30 видеороликов "Ровесники Независимости" среди молодежи, достигшей успеха в годы Независимости, откроется книжная выставка "Ата Заң – Тәуелсіздік кепілі" во всех библиотеках области, запустятся новые телепередачи "Моя Родина – Независимый Казахстан" и "Тәуелсіздік – тұғырым", посвященные 30-летию Независимости РК, организуется конкурс "Доброе слово – дыхание души".