В Турции продолжается борьба с лесными пожарами

Пожарные в Турции ведут борьбу с 12 очагами лесных пожаров, сообщает zakon.kz.

В последние дни в Турции взяты под контроль или потушены около 200 лесных пожаров. Продолжаются пожары в пяти южных провинциях страны, сообщает РИА Новости.

С 28 июля по 6 августа взяты под контроль 196 лесных пожаров. Продолжаются семь пожаров в провинции Мугла, два - в Анталье, по одному - в Айдыне, Ыспарте, Денизли, - говорится в сообщении Управления лесного хозяйства Турции.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что тушение 12 лесных пожаров продолжается на юге страны, в том числе девяти - в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил ранее глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших - до 864.

Сильная жара и засуха привели к первым очагам возгорания недалеко от курортного города Манавгат в провинции Анталья на юге Турции 28 июля. На следующий день огонь вспыхнул и в ряде других провинций, включая курортные Айдын и Муглу. Число жертв стихийного бедствия достигло восьми, пострадали более 850 человек.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что государство мобилизовало на борьбу с огнем все возможные силы. В тушении пожаров задействовано более 1,1 тыс. единиц техники.

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