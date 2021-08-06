Костанайского полицейского поймали за взятки

Глава подразделения департамента полиции подозревается в незаконной продаже водительских прав в Костанайской области, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой Костанайской области по ранее начатому досудебному расследованию был задержан начальник подразделения Департамента полиции области, - сообщил Бигайдаров.

По его словам, полицейский подозревался в неоднократном получении взяток в значительном размере в группе с доверенным лицом НАО "Правительство для граждан" от получателей госуслуг за выдачу водительских удостоверений и их дубликатов.

Следователь добавил, что водительские права продавались лицам, фактически не сдававшим теоретический экзамен на знание ПДД, а также ранее лишенным прав вождения за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан