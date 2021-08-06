Жителей столицы, Алматы и Шымкента ждет дождливая и теплая погода в выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды на 7-9 августа в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

7 августа - переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 29-31 градус.

8 августа - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 25-27 градусов.

9 августа - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 25-27 градусов.

Алматы

7 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 32-34 градуса.

8 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 градуса.

9 августа - переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 градуса.

Шымкент

7-9 августа - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 37-39 градусов.