Аскар Мамин провел совещание по реализации Дорожной карты партии Nur Otan

Премьер-министр Аскар Мамин провел заседание Штаба по реализации Дорожной карты предвыборной программы партии Nur Otan, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, были рассмотрены вопросы повышения объемов несырьевого экспорта казахстанских товаров и услуг, строительства объектов культуры и школ.

Исполняющие обязанности министров торговли и интеграции Кайрат Торебаев, индустрии и инфраструктурного развития - Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, национальной экономики - Тимур Жаксылыков доложили о ходе реализации поставленной в предвыборной программе партии Nur Otan задачи по повышению к 2025 году объема несырьевого экспорта товаров и услуг в два раза до $41 млрд. В текущем году планируется обеспечить рост данного показателя до $29,2 млрд.

По итогам 5 месяцев т.г. внешний товарооборот Казахстана составил $36,4 млрд, увеличившись на 1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объем экспорта несырьевых товаров вырос на 23,4%, составив $7,2 млрд. Наибольший рост наблюдается в металлургии - на 27,5%, стройиндустрии - на 25,8%, фармацевтической отрасли - на 18,4%, химической промышленности - на 4,6%, - говорится в сообщении.

Экспорт переработанной продукции АПК вырос на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $545,8 млн, или 33% от общего объема экспорта АПК. В структуре экспорта преобладают такие товары, как мука и макароны, растительные масла, хлопковолокно, мясная и молочная продукция, кондитерские изделия.

В целях наращивания экспорта несырьевых товаров и услуг реализуются меры государственной поддержки экспортеров - льготное кредитование и страхование, возмещение части затрат экспортеров, экспортная акселерация, вывод на электронные платформы и др.

Глава правительства поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства обеспечить достаточный объем производства продукции обрабатывающей промышленности, позволяющий обеспечить внутренний рынок и развитие экспортного потенциала.

Министерствам иностранных дел, торговли и интеграции поручено согласовать с отраслевыми государственными органами проекты страновых экспортных программ и начать активную работу по продвижению отечественной продукции на внешние рынки.

Министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов, исполняющие обязанности министров культуры и спорта - Нургиса Дауешов, национальной экономики - Тимур Жаксылыков, акимы Туркестанской области Умирзак Шукеев, г. Шымкент - Мурат Айтенов, заместитель акима Жамбылской области Талгат Мамаев доложили о ходе реализации поставленной в предвыборной программе партии Nur Otan задачи по строительству до 2025 года 259 объектов культуры.

Финансирование работ осуществляется за счет программ "Дорожная карта занятости", "Ауыл - Ел бесігі", "Дорожная карта бизнеса", местного бюджета, государственно-частного партнерства и других источников.

В текущем году в стране планируется строительство 89 объектов культуры, в т.ч. 12 - в Туркестанской области, 10 - в Жамбылской, 9 - в Алматинской, по 7 - в Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, по 6 - в Актюбинской и Кызылординской областях, по 5 - в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях, по 4 - в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, по 3 - в Атырауской и Костанайской областях, 2 - г. Алматы, 1 - г. Нур-Султан.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов доложил, что в рамках реализации предвыборной программы партии Nur Otan в период с 2021 до 2025 года в стране будут введены 800 новых школ. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 200 школ, из них за счет целевого строительства - 163 школы, за счет механизма ГЧП - 6 школ, 31 школа - за счет развития сети частных школ.

Открытие в текущем году 200 школ позволит в приоритетном порядке решить проблемы аварийных школ, трехсменных школ и сократить дефицит ученических мест.

О ходе работ по реализации графика строительства школ были заслушаны акимы г. Нур-Султан Алтай Кульгинов, Алматинской области - Амандык Баталов, Туркестанской области - Умирзак Шукеев.

Премьер-министр подчеркнул, что вопросы реализации Дорожной карты предвыборной программы партии Nur Otan находятся на особом контроле правительства.

Необходима активная и системная работа всех центральных государственных и местных исполнительных органов по реализации предвыборной программы партии Nur Otan, - сказал Мамин.