Бекшин об инциденте у Rixos: Ждем информацию от мониторинговой группы

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин прокомментировал инцидент, произошедший у отеля Rixos, где представители центральной синагоги провели массовое мероприятие, передает zakon.kz.

Там прошло религиозное мероприятие. Оказалось, это Центральная синагога. Мы оштрафовали главного раввина на 30 МРП. Что касается Rixos, вы знаете, что у наших специалистов нет возможности выезжать на объекты. Поэтому было дано поручение мониторинговой группе, но от них пока не поступили документы для того, чтобы оштрафовать. Мы ожидаем документы от мониторинговой группы, - ответил главный санврач.

30 июля в соцсетях появилась информация о массовом скоплении людей, которые позировали на камеру перед гостиницей Rixos Almaty. Предполагалось, что на разошедшихся по соцсетям кадрах зафиксированы представители еврейской общины.