Современное пятиборье среди женщин на Олимпиаде: казахстанка стала 13-й 

6 августа 2021, 18:48
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

В Токио на Олимпиаде-2020 завершились соревнования по современному пятиборью среди женщин, передает zakon.kz.

Среди участниц Игр значилась казахстанка Елена Потапенко. Спортсменка набрала 1322 очка, что принесло ей 13-е место среди 36 атлеток, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Победу одержала Кэйт Френч (Великобритания) - 1385. Второе место осталось за Лаурой Асадаускайте-Заднепровскене из Литвы - 1370. Третье место у Саролты Ковач (Венгрия) - 1368.


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