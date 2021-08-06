Миру грозит исчезновение морепродуктов из-за самоизоляции Вьетнама

Резкое ухудшение эпидемиологической обстановки во Вьетнаме грозит миру исчезновением морепродуктов. Ожидаются серьезные перебои в экспорте товара на ключевые рынки, включая США, Китай и Южную Корею, передает zakon.kz.

Количество случаев заражения превысило 166 тыс. по сравнению с 4500 в конце июня. Власти ввели строгий режим самоизоляции для всех жителей страны. Кроме этого, правительство потребовало от производителей морепродуктов обеспечить своим работникам проживание на производстве, чего фирмы сделать не смогли из-за слишком высоких затрат, - пишет lenta.ru.

Как уточняется, эти меры нанесли серьезный ущерб индустрии. Около 70% компаний на юге приостановили свою деятельность, а производство уже снизилось на 50% по сравнению с допандемийным уровнем и, по оценкам производителей, может упасть еще на 30%.

Также из-за ограничений некому выращивать и собирать урожай, предназначенный для зарубежных рынков. По данным Министерства сельского хозяйства Вьетнама, экспорт фруктов и овощей упадет на 30%, поскольку все силы Южного Вьетнама, где сосредоточена большая часть производства, брошена на борьбу с самой смертоносной вспышкой коронавируса. Власти в дельте Меконга, регионе, который называют "Рисовой чашей" Вьетнама, даже прибегли к помощи военных для сбора урожая риса, - говорится в сообщении.

По требованию министерства все сельскохозяйственные рабочие должны вакцинироваться, чтобы справиться с перебоями экспорта. В настоящее время привито около 40%. Во всей стране с населением 98 млн привито менее одного процента жителей.