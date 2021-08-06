Мать обвиняют в продаже двух детей в Алматинской области

Сделку женщина собиралась заключить после выписки из роддома, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Тогда женщина планировала передать малыша новым родителям и оформить на них опекунство. Раскрыть преступление удалось, когда рассматривалось гражданское дело о лишении алматинки родительских прав. Оказалось, ранее она уже продала одного своего ребенка, - говорится в сообщении.

Как уточняется, подозреваемая воспитывает еще двоих маленьких детей. По этой причине наказание она будет отбывать, когда ее чадам исполнится 14 лет.

В ходе проверки выяснилось, что гражданка К. и до этого так же незаконно, после выписки из родильного учреждения, передала ребенка другой гражданке, выписав при этом только доверенность на имя последней. В отношении подозреваемой было зарегистрировано уголовное производство по ст. 135 УК РК. Гражданка К. признана виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, - сообщили в Департаменте полиции Алматинской области.