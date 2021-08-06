Потенциально обитаемая планета обнаружена астрономами из Чили

Европейская Южная обсерватория ESO сообщила об открытии каменистой землеподобной экзопланеты, которая находится в обитаемой зоне своей родительской звезды и, возможно, обладает атмосферой и жидкой водой, передает zakon.kz.

Интригующую экзопланету открыла группа астрономов, работающая на Очень Большом телескопе (VLT) в Чили. В своем исследовании она изучала планетную систему, центром которой является звезда L 98-59. Ученых она заинтересовала потому, что планеты этой системы по своим характеристикам похожи на планеты внутренней части нашей Солнечной системы, - пишет "Российская газета".

Сообщается, что методом измерения лучевых скоростей удалось открыть сразу несколько любопытных объектов. Один из них - планета с массой вдвое меньше массы Венеры. Она оказалась самой легкой из всех планет указанной системы. Также были обнаружены "планета-океан" и похожая на землю планета, которая, вероятно, находится в "зоне обитаемости".

В астрономии ее также называют "зоной жизни" - это условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к земным, в частности, они будут способны поддерживать существование жидкой воды. Соответственно считается, что такие планеты обладают благоприятными для возникновения жизни условиями.

Открытая планета, расположенная в зоне обитаемости, возможно, имеет атмосферу, которая способна защищать и поддерживать развитие жизни, - говорит соавтор работы астроном Мария Роса Запатеро Осорио, сотрудница Центра астробиологии в Мадриде.

Более того, данные телескопа VLT указывают на то, что в атмосферах или недрах трех открытых планет, возможно, имеется вода. Еще две обнаруженные планеты системы L 98-59, расположенные ближе остальных к своей звезде, вероятно, представляют собой засушливые миры. Ученые считают, что даже если там и имеется вода, то присутствует она в крайне малом количестве. А вот на третьей от звезды планете доля вода может составлять до 30 процентов ее массы. Кстати, именно ее авторы работы и называли "планета-океан".

Что касается планеты, похожей на Землю, то она поначалу "скрывалась" от наблюдений. Раньше ученые ее не замечали, и только недавно удалось установить, что она существует. Это космическое тело является пятой по счету планетой, если считать их расположение в порядке удаленности от звезды. Все признаки указывают на то, что на ее поверхности может существовать жидкая вода.

Мы нашли признаки существования землеподобной планеты в зоне обитаемости этой планетной системы, - подтверждает ведущий автор исследования Оливье Деманжон, сотрудник Института астрофизики и космических исследований Университета Порту. - Исследования этой планетной системы предвосхищают будущее. Мы, человеческое общество, ищем землеподобные планеты с момента рождения астрономии. И вот теперь мы, наконец, подходим все ближе к регистрации землеподобной планеты в зоне обитаемости своей родительской звезды, планеты, атмосферу которой мы сможем исследовать.

Отмечается, что для изучения планетной системы L 98-59 группа астрономов использовала специализированный спектрограф ESPRESSO, смонтированный на телескопе VLT. Он был разработан специально для поиска каменистых экзопланет. Ученые говорят, что получить важные данные помогла только исключительная точность и стабильность измерений, которые обеспечивает приемник ESPRESSO.