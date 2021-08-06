Скончался последний ветеран ВОВ в Атырауской области

Ветерана Великой Отечественной войны Закарии Султанова не стало на 96 году жизни, передает zakon.kz.

Закария Султанов, вернувшись с поля битвы, был для нас примером мужества, отваги и любви к Родине. В 1943 году он прошел военную подготовку в Гурьевской области и отправился на фронт, откуда вернулся с победой в 1946 году. Он был удостоен многих медалей и званий. Несмотря на то, что во время войны он получил тяжелые ранения, в мирное время продолжал трудиться, - приводит слова акимата Атырауской области портал "Мой город".

Акимат Атырау через социальные сети выразил соболезнование всем родным и близким, детям, внукам и правнукам ветерана.