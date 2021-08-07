Марсоход Perseverance не смог собрать образец марсианского грунта

Первая попытка марсохода Perseverance собрать образцы планетарного грунта не увенчалась успехом, ученые проанализируют причины неудачи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом говорится в сообщении NASA.

Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород, — говорится в заявлении американского космического агентства.

Согласно данным от марсохода, система отбора проб работала, как и планировалось, но телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.

В феврале 2021 года американский аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса.

Марсоход должен исследовать кратер Джезеро и собрать образцы горных пород и реголита для будущего анализа на Земле.