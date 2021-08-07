Жители Арыси возвращаются домой после пожара

Жители Арыси возвращаются домой после крупного пожара - горели два контейнера с фосфором. Пожар был ликвидирован в районе 22 часов, сообщает zakon.kz.

Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов рассказал подробности происшествия.

По его словам, 6 августа в 16:25 на железнодорожном вокзале Арыс поступило сообщение о том, что в контейнере грузового поезда вспыхнул пожар. В двух контейнерах был желтый фосфор. Поезд направлялся из Жамбылской области в Россию.

ДЧС Туркестанской области показал видео борьбы с огнем.

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Пожарные вагоны были отделены от поезда силой АО "Казахстанская железная дорога" и поставлены в надежное место. На месте происшествия в 17.50 был создан штаб ЧП. Из "Наурыза" местной администрацией эвакуировали 1700 человек. В четырех пунктах эвакуации размещено 1050 человек. Из-за происшествия Туркестанская область запустила экстренную сеть ТиДД, - рассказал замакима на своей странице в Facebook.

По его словам, пожар полностью потушили в 21.55.

Всего в ликвидации пожара были задействованы 291 человек, 42 ед. техники и пожарный поезд, в составе которого находились 57 человек и 10 ед. техники, 13 работников АО "НК КТЖ", 75 сотрудников Департамента полиции и 12 ед. техники, 2 военнослужащих и 2 ед. техники, УСЭК - 3 работника и 1 ед. техники, 100 человек - сотрудники акимата, из прокуратуры - 3 чел., ЛОП - 25 человек.

Пожар ликвидирован, риска для здоровья жителей города нет! - сообщил он.

После тушения пожара жители города начали возвращаться в свои дома.

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Желтый фосфор - очень ядовитое огнеопасное кристаллическое вещество от светло-желтого до темно-бурого цвета. Горит с выделением густого белого дыма, который наносит экологии и здоровью человека огромный вред, выделяя токсичные соединения первой категории. Чтобы понять, насколько это опасно, достаточно сказать, что при непосредственном контакте желтого фосфора даже с растениями последние получают ожоги.