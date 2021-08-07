Землетрясение ощутимостью 2-3 балла произошло в ВКО

7 августа 2021, 10:16
Фото: 24kz

Утром 7 августа в Восточно-Казахстанской области произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

В 9:01 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 847 км на северо-восток от г. Алматы на территории Казахстана. Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 10.1.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 49.63° с.ш. 82.82° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Усть-Каменогорск 2-3 балла


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