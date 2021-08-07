Первая ракетка Казахстана проиграла в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе (США), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче третьего круга 20-я ракетка мира Рыбакина проиграла американке Даниэль Роуз Коллинз, занимающей 36-е место в рейтинге WTA — 6:7 (5:7), 6:7 (4:7).

За матч, продолжительностью 1 час и 56 минут, соперницы сделали по пять подач навылет, при этом Рыбакина допустила одну двойную ошибку против шести у Коллинз.

За выход в финал американская теннисистка поборется с хорваткой Аной Конюх.



