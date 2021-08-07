"Безнадежно тупой министр": Главу МИД Швеции обвинили в раскрытии гостайны

Обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд в своей статье заявил, что глава МИД Швеции Анн Линде могла раскрыть гостайну российским пранкерам, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По словам журналиста, во время разговора Линде рассказала Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) подробности внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок между странами. Дипломат также сообщила им, что у Стокгольма имеются деньги на поддержку гражданского общества в размере €38 млн на ближайшие пять лет.

Но неужели у нас такой безнадежно тупой министр иностранных дел, что ее настолько легко обмануть, а в обычном разговоре по телефону она выдает государственные тайны, в иных обстоятельствах засекреченные? - написал Ланестранд.

Автор публикации отметил, что местные СМИ "почти ежедневно пугают шведов попытками России повлиять на развитие Швеции", и назвал такую ситуацию лицемерием. Он также утверждает, что Линде открыто сказала пранкерам, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.