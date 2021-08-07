Пьяного астанчанина арестовали на пять суток за избиение сожительницы

В Нур-Султане на 5 суток арестовали мужчину за избиение сожительницы, сообщает zakon.kz.

В дневное время на канал "102" от жителей дома поступило сообщение о том, что в соседней квартире избивают женщину. Прибывшие по вызову полицейские установили, что житель дома, находясь в алкогольном опьянении, устроил в своей квартире скандал и избил сожительницу. Участковый инспектор полиции Нурмухамбет Тажибай принял решение задержать буйного дебошира, после чего доставил его в Управление полиции района "Алматы", - говорится в сообщении пресс-службы ДП города Нур-Султан.

За противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений в отношении мужчины был составлен административный материал и направлен в Специализированный межрайонный административный суд.

Решением суда 29-летнего скандалиста арестовали на 5 суток. Кроме того, установлено особое требование к поведению правонарушителя сроком на один год.