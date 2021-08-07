Более 40 тыс. ученических мест будет создано в текущем году в Нур-Султане

Аким Нур-Султана сообщил о том, что в текущем году в городе построят 15 школ, передает zakon.kz.

Об этом Алтай Кульгинов рассказал на своей странице в Instagram, пишет официальный сайт акимата столицы.

"Школа - это фундамент на пути становления личности. От того, насколько он будет прочным, зависит будущее детей. Наша задача - как повышать качество образования, так и создавать условия. Сегодня ознакомился с ходом строительства ряда школ, в том числе частных и по государственно-частному партнерству.

"К примеру, проектная мощность таких учебных заведений, как "Zam-Zam" и "De Luxe" (район Есиль), составляет 4 тысячи учащихся (в две смены).

Школы также строим за счет привлечения частных средств. За 2019-2020 гг. поддержали строительство 30 частных учебных заведений. Часть из них введем в эксплуатацию уже в текущем году. Кроме того, готовим задел на следующие годы, так как в столице для создания условий учителям и школьникам необходимо ежегодно строить не менее 10 школ. Учебные заведения строим во всех районах столицы. В первую очередь смотрим на потребность: на густонаселенные районы, районы новой застройки и т.д. В текущем году построим 15 школ. За счет этого будет создано более 40 тыс. ученических мест. Это в два раза больше, чем в 2020, и в четыре раза больше, чем в 2019 году, - сообщил аким столицы.