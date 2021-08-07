В страшном ДТП на трассе в Павлодарской области погиб человек

Врач, возвращавшийся с вызова, погиб в ДТП на дороге в Павлодарской области, сообщает zakon.kz.

Авария произошла 6 августа в 23:45 на 380-м километре трассы Омск - Майкапчагай, возле села Черноярка, передает Pavlodarnews.kz.

32-летний водитель Nissan Patrol лоб в лоб столкнулся с УАЗом. 25-летний пассажир УАЗа от полученных травм скончался на месте.

Погибший был врачом Чернорецкой врачебной амбулатории. Он возвращался с вызова после госпитализации больного в Аксу и попал в ДТП.



Назначена судебно-медицинская экспертиза, машина водворена на специальную штрафную стоянку.

Врач был женат, воспитывал сына. Супруга работает врачом в той же амбулатории, совсем недавно она вышла в социальный отпуск в связи с беременностью и рождением ребенка.