Вор украл из квартиры более 10 млн тенге в Темиртау

Злоумышленник вынес из квартиры в Темиртау денег и драгоценностей на сумму 10 млн 340 тысяч тенге, сообщает zakon.kz.

2 августа в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась жительница города и рассказала о краже.

Преступление произошло, когда женщина находилась на суточном дежурстве. Неизвестный подобрал ключи и проник в квартиру.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 188 "Кража".

4 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого - 34-летнего мужчину, который дал признательные показания. Часть вещественных доказательств изъята. Ведется расследование. пресс-служба ДП Карагандинской области