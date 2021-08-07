Попытка похищения ребенка в Нур-Султане попала на видео

В Казнете распространяется видео, на котором мужчина пытается забрать у женщины ее полуторагодовалого ребенка. Инцидент произошел 7 августа в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина подходит к магазину. Из дверей выходит женщина с ребенком в коляске. Мужчина наклоняется, вынимает его, женщина пытается забрать ребенка. Какое-то время продолжается борьба. На крик женщины сбегаются прохожие. Мужчина оставляет попытку похищения и скрывается.

В полиции сообщили, что виновный уже обнаружен и задержан.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции задержан 35-летний житель Акмолинской области. По результатам медицинского освидетельствования задержанный находился в сильном наркотическом опьянении. пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.