Диетолог рассказала, как худеть, не вставая с дивана

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, как можно похудеть, не вставая с дивана. Так, по ее словам, в лежачем положении можно делать разные упражнения, сообщает zakon.kz.

В интервью радиостанции "Говорит Москва" она отметила, что сбросить килограммы также способна помочь овощная диета с высоким содержанием клетчатки.

Овощи же можно употреблять и перед тем, как съедать что-то сладкое.

Жевательный рефлекс можно погасить с помощью малокалорийных продуктов, где много воды, клетчатки и мало сахара. Есть продукты, которые требуют много энергии для переваривания, продукты с отрицательной калорийностью - огурцы, сельдерей, зелень разная. Их можно съесть. Человек получит очень мало калорий, а чувство насыщения появится. врач-диетолог Елена Соломатина

В качестве полезного упражнения Соломатина рекомендовала напрячь все мышцы, а также втянуть пресс и ягодицы. Максимально так продержаться, а затем расслабить тело. Она отметила, что так делают артисты балета.

При этом специалист утверждает, что важно не перестараться и не растянуть желудок. В противном случае чувство голода будет ощущаться постоянно.