Отец Бритни Спирс хочет вернуть дочь в психиатрическую клинику

На очередном заседании суда отец звезды объявил слова Бритни Спирс о невыносимых условиях жизни клеветой и заявил, что дочь психически нездорова, сообщает zakon.kz.

На кону у Джейми Спирса стоит многое: ему предстоит отчитаться о всех расходах за 13 лет опекунства над дочерью, передает портал Page Six.

Три года назад Бритни Спирс уже побывала в психиатрической больнице из-за нежелания принимать нужные лекарства. Как оказалось, на данный момент эта ситуация может повториться. Менеджер Джоди Монтгомери певицы говорила об ее неуправляемом поведении.



Джейми Спирс подчеркивает, что Монтгомери в то время настоятельно просила помочь ей разобраться с этой проблемой, после чего они с ней обсуждали возможность госпитализации певицы и ее помещения в специализированное учреждение для людей с психическими заболеваниями.

В ответ Джоди Монтгомери и ее адвокат заявили, что Джейми Спирс исказил информацию, и она ни разу не говорила о возможности задержания Бритни Спирс для психиатрической экспертизы, хотя у нее есть опасения по поводу ее психического здоровья.

В заявлении Монтгомери также говорится, что то, что Джейми Спирс является опекуном дочери, имеет "серьезное влияние" на ее психическое здоровье.

15 июля Бритни Спирс обратилась к суду, заявив, что хочет выдвинуть обвинения против своего отца из-за "злоупотребления опекунством".

По словам Спирс, она "несчастна и лишена личных и финансовых прав". Певица рассказала, что тот "заставляет ее работать против ее воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства". Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов американской поп-звезды Бритни Спирс, которые требовали прекратить опеку отца певицы над ней.

Джеймс Спирс стал опекуном дочери в 2008 году. Тогда певицу признали недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс единолично распоряжается состоянием дочери, которое оценивается в 60 млн долларов.