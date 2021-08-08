В Париже полиция применила перцовый газ против митингующих

В Париже полицейские распылили перцовый газ во время акции протеста против введения санитарных пропусков во французской столице, сообщает zakon.kz.

В столице Франции в субботу проходят протесты против санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции медицинских работников, передает РИА Новости.

К митингам присоединились представители движения "Желтые жилеты". Правопорядок охраняют около трех тысяч жандармов и полицейских. Между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов начались стычки.

В итоге полиция распылила перцовый спрей на участников акции. Тем не менее, колонна двинулась дальше.

В прошлые выходные в Париже также проходили митинги из-за введения санитарных пропусков. Тогда минимум трое полицейских пострадали в результате стычек с манифестантами. Акция протеста проходила мирно до тех пор, пока к демонстрантам не присоединились радикалы из Black blocs. Хулиганы начали забрасывать силовиков бутылками, фаерами и петардами.

Противники данной меры считают, что власти нарушают основные права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижение.

Всего во Франции в субботу состоялись более 150 митингов и демонстраций, в частности в таких крупных городах, как Париж, Марсель, Лион, Тулуза, Ницца, Монпелье.